Аналитики: У Путина проблемы из-за выборов в Иране 3 1.07.2024, 16:29

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Ключевой военный союзник вот-вот будет потерян.

Россия в ближайшее время может утратить своего ключевого военного союзника - Иран. Состоявшийся там 28 июня первый этап президентских выборов стал звонком для Кремля, что все плохо.

Об этом говорится в статье аналитического центра Chatham House.

В высшем руководстве России было два человека, выступавших за сближений с Москвой: президент Эбрагим Раиси и его министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахян. Оба простились со своими жизнями в авиакатастрофе, произошедшей в мае 2024 года.

«Их смерть наступила до того, как двум странам удалось институционализировать отношения в форме нового долгосрочного соглашения о партнерстве», - пишет издание.

И сейчас есть все основания полагать, что новый лидер Ирана не будет придерживаться особой дружбы с Москвой. Все кандидаты в президенты открыто декларируют своей главной целью снятие западных санкций и улучшение экономики страны, что возможно только в случае охлаждения отношений с РФ, особенно в военной сфере.

Связи РФ и Ирана очень глубоки, и не стоит ожидать кардинального пересмотра отношений. Тем не менее, скорее всего, произойдет замедление темпов сотрудничества между двумя странами, в том числе в вопросе поставок оружия. Для Москвы, которая ввязалась в войну на истощение и испытывает дефицит средств поражения, это очень плохая новость.

Есть как минимум два момента, которые могут побудить Тегеран изменить отношения с Москвой: санкции и ухудшение экономики. Чтобы наладить отношения с Западом, иранцам придется сокращать сотрудничество с Москвой.

«Любое снятие санкций и восстановление связей с Западом потребует от Тегерана пересмотра отношений с Россией, хотя и не обязательно немедленно. Москва это явно осознает. Сразу после смерти Раиси Кремль попытался поставить обсуждение двустороннего долгосрочного соглашения на паузу, желая увидеть исход президентской гонки в Иране. Осторожность Кремля понятна… Не все кандидаты заинтересованы в сотрудничестве с Москвой… Фавориты президентской гонки Галибаф и Джалили не дают России надежды на искреннюю дружбу. В своих речах они избегают выделения России как особого вектора в иранских внешних отношениях», - говорится в статье.

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