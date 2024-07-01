Россияне «уронили» десятки бомб на Белгородскую область 1 1.07.2024, 16:45

1,206

The Washington Post раскрыло данные РФ.

Россияне насчитали, что за год на Белгородскую область упали десятки их авиационных бомб. Таким вооружением солдаты РФ обычно атакуют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание со ссылкой на внутренний документ россиян, который перехватила украинская разведка, утверждает, что в период с апреля 2023 по апрель 2024 года на Белгородскую область упало по меньшей мере 38 авиационных бомб.

Большую часть авиабомб находили гражданские - лесники, фермеры или жители окрестных деревень. При этом в большинстве случаев российское Министерство обороны не знало, когда были запущены бомбы. Поэтому некоторые из боеприпасов могли лежать там несколько дней.

В документе сказано, что по меньшей мере четыре бомбы упали на Белгород. Еще семь были найдены возле областного центра. Больше всего бомб, 11, упало в Грайворонском районе, который граничит с Украиной.

Также, по информации WP, в перехваченном документе содержится таблица инцидентов с указанием чрезвычайных постановлений по обезвреживанию бомб и эвакуации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com