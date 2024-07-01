Российский военный планировал взорвать строительный магазин в Париже 7 1.07.2024, 17:23

2,668

Но подорвался на собственном устройстве.

Россиянин Максим, задержанный французскими правоохранителями, готовился подорвать строительный магазин Bricorama в Париже.

Мужчина с боевым опытом планировал установить самодельное взрывное устройство рано утром, еще до открытия магазина. Следствие считает, что таким образом диверсант хотел избежать человеческих жертв, пишут «Важные истории» со ссылкой на Le Mond.

Правоохранители изучили переписки мужчины в мессенджерах и пришли к выводу, что операция планировалась из-за границы. В полиции считают, что взрыв должен был стать частью российской кампании по дестабилизации ситуации в Европе.

26-летнего мужчину задержали в госпитале. Он попал туда после того, как подорвался на собственном самодельном взрывном устройстве в номере отеля недалеко от аэропорта Шарля де Голля. Максим получил ранения верхней части тела, лица и головы.

Авторы статьи утверждают, что мужчина — выходец из Донбасса, у него есть российское и украинское гражданства. Последние два года он воевал против Украины в составе российской армии.

Изначально Максим отрицал, что планировал теракт. Однако в его номере нашли поддельные документы, материалы для изготовления взрывных устройств, мобильные телефоны и следы аммиачной селитры. Мужчина прибыл во Францию незадолго до задержания, все материалы приобрел на месте.

Европейская пресса ранее со ссылкой на спецслужбы сообщала, что российская разведка готовит серию диверсий по всей Европе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com