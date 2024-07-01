ВСУ успешно атаковали базу и штаб армии РФ под Новоазовском 1 1.07.2024, 17:55

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Десятки оккупантов получили ранения.

В ночь на 1 июля ВСУ успешно атаковали базу и штаб российских оккупантов у селе Безымянное (Донецкая область) на побережье Азовского моря, пишет «Диалог». У россиян большие потери.

Такой информацией поделился в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на информированные источники.

Он утверждает, что в Безымянном ночью слышали 6 взрывов, 3 из которых были работой российской ПВО, однако перехватить удар россияне не смогли.

«Сегодня в 03:30 в Новоазовском районе был поражен пункт базирования военных (РФ - ред.). 12 оккупантов с ранениями разной степени отправлены в госпиталь в Новоазовск», - рассказал Андрющенко.

Он уточнил, что раненых военных очень быстро перевезли в российский Таганрог, так как на оккупированных территориях наблюдается острая нехватка медицинского персонала.

По данным советника, база оккупантов находилась на территории Новоазовской ветроэлектростанции. Это глубокий тыл оккупационной армии РФ. Он находится на побережье Азовского моря примерно в 90 км от линии боевого соприкосновения.

По словам Андрющенко, российская ПВО пыталась перехватить ракеты ВСУ, что привело к возгоранию на полях. С огнем удалось справиться только спустя полсуток.

Также, по его данным, непосредственно в Безымянном под удар попал российский штаб.

«С утра для ликвидации последствий были переброшены дополнительные подразделения с большим количеством транспорта. Движение внутри сел было ограничено, в связи с чем установить реальные последствия сейчас нет возможности», - рассказал советник.

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