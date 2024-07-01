«Выломали все двери, разбили камеры» 3 1.07.2024, 18:14

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Казино гостиницы «Пекин» не работает с прошлой недели.

Казино «Опера», расположенное в минской гостинице «Пекин», временно не работает. По информации источника «Зеркала», это связано с обысками, прошедшими там на прошлом неделе. Попытались узнать, что случилось.

Как рассказал читатель «Зеркала», на прошлой неделе в казино «Опера» гостиницы «Пекин» приходили силовики.

— Провели обыски, выломали все двери, разбили камеры. А персонал на неделю ушел в отпуск, — говорит собеседник.

В казино «Опера» на звонки в понедельник не отвечали. В разделе «Казино» на сайте гостиницы «Пекин» отмечается, что «услуга временно недоступна».

Гостиница «Пекин», в которой размещено казино «Опера», продолжает работу. Позвонившему под видом потенциального гостя журналисту «Зеркала» администраторка отеля сообщила, что бронирование номеров доступно. Однако отметила, что казино в ближайшие дни не будет работать «по техническим причинам». Когда оно откроется, сотрудница не знает.

— Есть информация, что в прошлый четверг там прошел рейд госнаркоконтроля, никакой политики там точно не было, — рассказал источник «Зеркала», который работает в игорном бизнесе Беларуси. — Такое случается часто: неожиданно приходит проверка, в зале включают свет и всех присутствующих проверяют на наличие или употребление наркотиков. Говорят, в «Оперу» пришли по наводке, но это только слухи. Как правило, вместе с наркоконтролем на рейд приезжают и контролеры из других ведомств, например, из санстанции или управления культуры Мингорисполкома. Так что точно не известно, по какой причине это казино до сих по не работает. Возможно, у кого-то из проверяющих возникли претензии. Совсем не обязательно, что они связаны с наркотиками.

Казино «Опера» принадлежит ООО «Гейминг групп ХО». Ее собственник — зарегистрированная на Кипре компания «Монари лимитед». Из-за этого «Гейминг групп ХО» входит в список юрлиц, которым нельзя продавать свои доли в уставных фондах. Компания существует с декабря 2013 года. По данным сервиса kartoteka.by на 2021 год, в ней работало более 300 человек.

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