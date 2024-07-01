От политзаключенного председателя БНФ Костусева перестали приходить письма
- 1.07.2024, 19:07
67-летний политик находится за решеткой уже более трех лет.
Родственники председателя партии БНФ Григория Костусева перестали получать от него письма. Об этом рассказал зять политика, сообщает правозащитный центр «Весна».
67-летний Костусев находится за решеткой уже более трех лет. В сентябре 2022 года его признали виновным в «заговоре с целью захвата государственной власти» и приговорили к десяти годам лишения свободы. В заключении у него обострились проблемы со здоровьем, у него обнаружили рак. В апреле ему сделали операцию: вывели катетер из мочевого пузыря. После этого его сразу вернули в камеру.
По словам зятя политика Дмитрия Антончика, с начала мая родственники не получили ни одного письма от Григория. Такого большого перерыва в переписке еще не было.
Как рассказал Антончик, последние новости от политзаключенного были 9 мая.
«Последняя открытка, даже не письмо, была от 9 мая с поздравлениями с днем рождения жене. Однако видно, что у него очень большие проблемы с перепиской, потому что письма к нему пачками не приходят. Иногда он пишет, что „ответа не получил, поэтому пишу еще раз“. Так что последние письма были просто переписыванием одного и того же», — рассказал Антончик.
Из последних писем Костусева следует, что в мае ему назначили несколько обследований в Минске.
«Обычно больше месяца там не держат, но писем нет уже почти два месяца. Поэтому неизвестно, где он и как. Раньше таких длительных перерывов в переписке не было. Обычно письма доходили регулярно», — добавил зять Костусева, пояснив, почему родственники обеспокоены отсутствием связи с Григорием.
Напомним, что Григорий Костусев был задержан 12 апреля 2021 года в Шклове. 5 сентября судья Владимир Арешко признал Григория виновным и приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
В исправительной колонии № 22, где политзаключенный отбывал срок, его несколько раз помещали в штрафной изолятор, а позже переводили в помещение камерного типа (камера с более строгим режимом содержания).
В январе Костусева перевели на тюремный режим и отправили в Гродно.