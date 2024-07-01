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Биржевые цены на бензин в РФ подскочили на 20% за месяц

  • 1.07.2024, 19:16
Биржевые цены на бензин в РФ подскочили на 20% за месяц

Российские НПЗ стали мишенью для украинских беспилотников.

Российский рынок бензина снова переживает резкий рост цен на фоне падения производства на нефтеперерабатывающих заводах, ставших мишенью для украинских беспилотников.

В понедельник, 1 июля, на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи стоимость бензина «Премиум-95» достигла 63958 рублей за тонну — самого высокого уровня с марта — и едва не обновила рекорд более чем за 9 месяцев.

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