Биржевые цены на бензин в РФ подскочили на 20% за месяц 1.07.2024, 19:16

Российские НПЗ стали мишенью для украинских беспилотников.

Российский рынок бензина снова переживает резкий рост цен на фоне падения производства на нефтеперерабатывающих заводах, ставших мишенью для украинских беспилотников.

В понедельник, 1 июля, на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи стоимость бензина «Премиум-95» достигла 63958 рублей за тонну — самого высокого уровня с марта — и едва не обновила рекорд более чем за 9 месяцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com