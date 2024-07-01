Франция вышла в четвертьфинал Евро

Франция вышла в четвертьфинал Евро1
- 1.07.2024, 20:55
Благодаря автоголу бельгийцев.
Сборная Франции победила команду Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии.
Матч в Дюссельдорфе завершился со счетом 1:0.
Мяч попал в ворота Бельгии рикошетом от Яна Вертогеном после удара Рандаля Коло Муани на 85-й минуте.
В четвертьфинале Франция / Бельгия 5 июля сыграет с победителем пары Португалия — Словения (матч пройдет позднее в понедельник).
Сборная Бельгии дважды становилась призером Евро, заняв второе место в 1980-м и третье в 1972-м.
Сборная Франции выиграла чемпионат Европы в 1984 и 2000 годах, дошла до финала в 2016-м и взяла бронзу в 1996-м.