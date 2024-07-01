Франция вышла в четвертьфинал Евро 1 1.07.2024, 20:55

Благодаря автоголу бельгийцев.

Сборная Франции победила команду Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Матч в Дюссельдорфе завершился со счетом 1:0.

Мяч попал в ворота Бельгии рикошетом от Яна Вертогеном после удара Рандаля Коло Муани на 85-й минуте.

В четвертьфинале Франция / Бельгия 5 июля сыграет с победителем пары Португалия — Словения (матч пройдет позднее в понедельник).

Сборная Бельгии дважды становилась призером Евро, заняв второе место в 1980-м и третье в 1972-м.

Сборная Франции выиграла чемпионат Европы в 1984 и 2000 годах, дошла до финала в 2016-м и взяла бронзу в 1996-м.

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