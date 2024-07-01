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Крупнейший ракетный завод террористов уничтожили в Рафиахе

  • 1.07.2024, 22:27
Крупнейший ракетный завод террористов уничтожили в Рафиахе

Видео.

Подземный объект в районе Тель-Султан обеспечивал группировку «Исламский джихад» дальнобойными ракетами. Его смогли найти и взорвать в рамках совместной операции спецназа, 401-й бронетанковой бригады и инженерного спецподразделения «Яхалом», передают «Детали».

Непрезентабельный вид и заляпанные маслом станки отчасти объясняют, почему ракеты «Исламского джихада» так часто падали еще в пределах сектора Газа. В 2022 году из-за этого погибли гражданские в Джебалии. А в начале нынешней войны именно ракета этой группировки убила людей на парковке больницы «Аль-Ахли», в чем немедленно пытались обвинить ЦАХАЛ.

Тем не менее, производство было мощно. Его спрятали под землю в Рафиахе. И только сейчас его удалось найти и уничтожить.

Чтобы захватить ракетный завод, спецназовцам и бойцам «Яхалома» пришлось сражаться на земле и под землей. Террористов поражали высокоточными ракетами, в подземных помещениях использовали специальные небольшие дроны.

Теперь, когда завод взорван, «Исламский джихад» лишится серьезной части своей огневой мощи и не сможет наносить ракетные удары вглубь Израиля, считают в ЦАХАЛе.

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