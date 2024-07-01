В одном из районов Беларуси весь июль будут звучать выстрелы 2 1.07.2024, 22:41

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С понедельника по пятницу с 09:00 до 22:00.

Жителей Пинского района Брестской области предупредили, что весь июль там будут проходить плановые учебные стрельбы.

Как уточнили в Пинском пограничном отряде, мероприятия проводят с понедельника по пятницу с 09:00 до 22:00.

Названа и территория учений – опасной является зона протяженностью 3900 м от северо-запада деревни Выжловичи и далее в этом же направлении на ширину 2390 м.

Во время проведения стрельб нахождение в том регионе строго запрещено – во избежание несчастных случаев.

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