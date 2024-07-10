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Байден анонсировал поставки новых Patriot и значительное усиление ПВО Украины

  • 10.07.2024, 8:24
Байден анонсировал поставки новых Patriot и значительное усиление ПВО Украины

ВСУ получат пять видов стратегических систем для защиты неба.

В ходе открытия саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил о передаче Украине дополнительной системы Patriot, а также анонсировал другие поставки для усиления противовоздушной обороны страны.

Об этом сообщает «Голос Америки».

В частности, Байден заявил, что ЗРК Patriot будут предоставлены: одна от США, две от Германии и Румынии, еще одну Нидерланды соберут совместно с другими партнерами. В свою очередь, Италия передаст Украине систему SAMP-T.

«Эти пять стратегических систем противовоздушной обороны помогут защитить украинские города, мирных жителей и военных, и мы тесно сотрудничаем с украинским правительством, чтобы эти системы можно было быстро использовать», – сказал президент США на открытии саммита НАТО в Вашингтоне.

Также он отметил, что США вместе с партнерами работают над предоставлением Украине в этом году десятков дополнительных стратегических систем ПВО. В частности, в ближайшие месяцы Украина должна получить системы противовоздушной обороны NASAMS, HAWK, IRIS-T и Gepard.

Кроме того, Байден отметил, что США в течение следующего года перенаправят в Украину перехватчики, которые были запланированы для поставки в другие страны.

Он отметил, что Соединенные Штаты оказывают поддержку Украине в партнерстве с членами НАТО и коалиции из более чем 50 стран.

«Наше послание Москве и миру четкое: наша поддержка Украины сильна и непоколебима», - сказал Байден.

Также он заявил, что Россия проигрывает в этой войне, поскольку РФ теряет людей на фронте, россияне покидают страну, а Украина остается «свободной и независимой».

«Украина может и должна остановить Путина», - заявил Джо Байден в своей речи.

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