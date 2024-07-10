Наталья Радина: Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем

Наталья Радина: Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем3
- 10.07.2024, 10:34
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Тогда Лукашенко пойдет на уступки.
Об этом главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала в большом интервью «Радыё Свабода».
Белорусская журналистка считает, что санкции против режима Лукашенко должны быть введены именно за политзаключенных:
— Главное давление, которое нужно оказывать на режим Лукашенко, — это экономическое. Диктатор очень боится экономических санкций. И если они будут введены — есть возможность, что политзаключенных начнут освобождать.
Кстати, тут я скажу одну вещь: сегодня экономические санкции за политзаключенных против режима Лукашенко не введены. Те санкции, которые есть, введены за посадку самолета, за миграционный кризис и за войну в Украине, а за политзаключенных — нет. Поэтому даже и разговоров с режимом Лукашенко нет на эту тему. Если бы эти экономические санкции были введены, думаю, что была бы тема разговоров с Лукашенко об освобождении людей. Это важный, существенный момент.
Полный текст интервью читайте здесь.