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Наталья Радина: Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем

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  • 10.07.2024, 10:34
  • 4,674
Наталья Радина: Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Наталья Радина

Тогда Лукашенко пойдет на уступки.

Об этом главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала в большом интервью «Радыё Свабода».

Белорусская журналистка считает, что санкции против режима Лукашенко должны быть введены именно за политзаключенных:

— Главное давление, которое нужно оказывать на режим Лукашенко, — это экономическое. Диктатор очень боится экономических санкций. И если они будут введены — есть возможность, что политзаключенных начнут освобождать.

Кстати, тут я скажу одну вещь: сегодня экономические санкции за политзаключенных против режима Лукашенко не введены. Те санкции, которые есть, введены за посадку самолета, за миграционный кризис и за войну в Украине, а за политзаключенных — нет. Поэтому даже и разговоров с режимом Лукашенко нет на эту тему. Если бы эти экономические санкции были введены, думаю, что была бы тема разговоров с Лукашенко об освобождении людей. Это важный, существенный момент.

Полный текст интервью читайте здесь.

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