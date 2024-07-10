В России едва не пошел ко дну «Адмирал Кузнецов» 4 10.07.2024, 11:06

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ФСБ заявила о «подготовке теракта».

Федеральная служба безопасности России заявила о «предотвращении теракта» на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Теракт якобы готовился украинскими спецслужбами.

Как заявляет ФСБ, в марте 2024 года с российским военнослужащим 2000 года рождения, который служил на авианосце, якобы связался сотрудник украинских спецслужб, который представился Олегом. В телефонных разговорах «Олег» убеждал военнослужащего совершить теракт на судне, обещал вознаграждение и эвакуацию в Финляндию.

Российский офицер обратился в органы безопасности, которые начали «оперативную игру», заявляет ФСБ. Через транспортно-логистическую компанию военнослужащему передали компоненты для зажигательного устройства. Под видом учебной пожарной тревоги была проведена инсценировка теракта.

«Адмирал Кузнецов» — единственный авианосец в российском флоте. Он был введен в строй в 1991 году.

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