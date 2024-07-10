Одна из стран НАТО может попросить защиты по 5 статье 1 10.07.2024, 11:15

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Страны Альянса должны будут дать ответ.

Одна из стран НАТО может попросить защиты по 5 статье Североатлантического договора из-за гибридных операций и кибератак России, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на высокопоставленного чиновника альянса.

Отмечается, что об этом он сказал на полях саммита НАТО в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, какой может быть реакция альянса на гибридные операции России и попытки дестабилизации в Европе.

«В конечном итоге все зависит от того, какие действия будет продолжать совершать Россия, — сказал чиновник, — Для нас это очень понятно, мы знаем, что в сфере кибернетики, вещи могут перейти за пределы пятой статьи, так же и гибридные диверсионные операции», — сказал он.

Чиновник добавил, что защиты от союзников может попросить тот член альянса, который страдает от гибридных атак, однако пока ни один из них этого не сделал.

Каждое государство-член НАТО несет дополнительную ответственность и пользуется преимуществами от участия в системе коллективной безопасности. В статье 5 альянса говорится о том, что вооруженное нападение на одного или на нескольких членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов. В случае осуществления такого нападения страны обязуются оказать помощь той стороне или сторонам, которые подверглись нападению.

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