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Небензя и собачий лай: мэр Львова поиздевался над выступлением постпреда России в ООН

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  • 10.07.2024, 11:26
  • 1,104
Небензя и собачий лай: мэр Львова поиздевался над выступлением постпреда России в ООН

Видео длится 29 секунд.

Выступление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи на чрезвычайном заседании Совбеза сопровождал собачий лай, в то время как сам постпред пытался оправдаться по поводу удара россиян по больнице «Охматдет».

Так мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал в соцсетях выступление Небензи. Львовский мэр сделал это на фоне того, что сам Небензя вспомнил о Львове и его мэре в контексте того, что якобы Украина все время попадает сама по своим больницам и социальным учреждениям. Он сказал, что якобы мэр Львова Садовый признал, что в конце июня 2023 года во Львове были разрушения домов именно по украинской вине.

«Пишут знакомые, что Небензя на Совбезе ООН упомянул мою фамилию и Львов в своем никому ненужном выступлении. Думаю, послушаю. Включаю трансляцию... Ничего не понимаю, что он говорит. Какой это язык?», - написал Садовый под видео, где говорит Небензя, а выступал он на заседании Совбеза ООН на русском языке, на фоне постоянного лая собаки. Видео длится 29 секунд.

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