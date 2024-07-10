В Светлогорске ребенок чудом остался жив, выпав из окна квартиры на девятом этаже 10.07.2024, 11:39

Мальчик отделался ушибом и сломанной челюстью.

Ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже в Светлогорске и остался жив. Это произошло днем 9 июля, сообщает Тг-канал «Раньше всех» и приводит слова очевидицы, которая помогла спасти мальчика. По словам Юлии Дайнеко, малыш сначала упал на дерево под окном, а затем на землю:

«Я как раз стояла перед окном. Когда услышала звук падения и потом звуки плача, поняла, что выпал ребёнок. Посмотрела в окно, увидела его и побежала к нему, попутно вызывая скорую. Когда подбежала к нему, ребенок плакал, двигался и пытался опереться на ручки. Я взяла его на руки и села на лавочку».

Женщина добавила, что «максимально аккуратно подняла мальчика в положении лёжа, чтобы не двигать голову и шейный отдел»:

«В моменте вызвала скорую. Позже выскочили родственники мальчика. Я позвонила в скорую еще раз, так как волновалась. Скорая приехала за минут 5–6».

Позже Юлия сообщила, что «к большому счастью и чуду малыш жив». Мальчику 1 год и 8 месяцев. Сейчас он в больнице со сломанной челюстью и сильным ушибом головы.

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