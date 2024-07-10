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Черные дроны атаковали сразу две воинские части в Астраханской области РФ

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  • 10.07.2024, 11:52
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Черные дроны атаковали сразу две воинские части в Астраханской области РФ

Одна из них — ракетный полигон.

Среди российских регионов, которые накануне, 9 июля, подверглись атаке беспилотников, оказалась Астраханская область. В Минобороны РФ заявили об «уничтожении пяти БпЛА» над регионом, а местные власти вскользь упомянули о «последствиях падения дронов в виде локальных возгораний» без какой-либо конкретики, пишет obozrevatel.com.

Подобная «скромность», впрочем, имеет основания: стало известно, что БпЛА атаковали сразу две российские воинские части и ракетный полигон на территории Астраханской области. Подробности сообщает российское издание (ASTRA), позиционирующее себя как независимое.

По данным издания, украинские дроны накануне атаковали сразу две воинские части в Астраханской области.

Девять из них ударили по территории в/ч 15644 под Знаменском, где находится военный полигон Капустин Яр.

«В апреле этого года там проводили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты», – уточнили в ASTRA.

Кроме того, еще два дрона ударили по территории воинской части 15650 в Ахтубинске.

«О повреждениях военной техники информации нет, как и о пострадавших», – отмечено в сообщении.

Также в ASTRA утверждают, что спустя несколько часов обломки от ракеты ПВО упали на территории отдела МВД по Ахтубинскому району.

«По информации источников, пришлось эвакуировать 30 сотрудников полиции и двоих задержанных. Пострадавших нет», – отмечает издание.

В сети же жители региона выкладывали множество видео, на которых окрашенные в черный цвет дроны спокойно летят к определенным целям без какого-либо «вмешательства» со стороны росПВО.

Тем временем согласно официальной информации атаку дронов российская ПВО снова «отразила».

По версии МО РФ, над Астраханской областью 9 июля якобы были уничтожены пять дронов. Тем временем местный губернатор Игорь Бабушкин хвастаться «сбитыми» БпЛА не стал, но и слово «прилет» не употребил.

Уже вечером того же дня он похвалил себя за «принятые меры», которые якобы «позволили избежать человеческих жертв и разрушений инфраструктуры», снова не вдаваясь в детали.

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