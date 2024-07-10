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Момент удара по ракетному полигону в Астраханской области РФ показали на видео

  • 10.07.2024, 12:54
  • 2,800
Момент удара по ракетному полигону в Астраханской области РФ показали на видео

Дрон поразил монтажно-испытательный корпус на площадке №105.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударили по 4-му Государственному центральному межвидовому полигону в Ахтубинском районе Астраханской области Российской Федерации. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «КіберБорошно».

Сообщается, что дрон поразил монтажно-испытательный корпус на площадке №105. На виде видео видно, как беспилотник наносит удар по зданию, из которого уже идет дым. Место удара расположено приблизительно в 590 километрах от линии фронта.

Российское медиа ASTRA уточнило, что дроны ударили по территории воинской части 15644 под Знаменском, где находится военный полигон «Капустин Яр». В апреле там проходили испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Как отмечает портал «Милитарный», на полигоне «Капустин Яр» российские оккупанты испытывают большое количество различных ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, комплексов и ракет противовоздушной обороны.

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