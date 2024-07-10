закрыть
10 июля 2024, среда, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Оренбурге родители выгуливали ребенка в клетке на колесиках

3
  • 10.07.2024, 12:57
  • 2,344
В российском Оренбурге родители выгуливали ребенка в клетке на колесиках

Видео вызвало резонанс в Сети.

В российском Оренбурге полиция начала поиск местных жителей, которые перевозили ребенка в клетке на колесиках. Девочка спокойно смотрела по сторонам, пока прохожие удивленно оборачивались.

«В социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой неизвестные перевозят ребенка в клетке через дорогу», — сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области 9 июля.

Судя по кадрам в телеграм-канале «Оренбург», клетку с ребенком везла женщина, позади них шел мужчина с чемоданом. Внутри клетки вместе с девочкой находилось какое-то животное или игрушка.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох