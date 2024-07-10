В российском Оренбурге родители выгуливали ребенка в клетке на колесиках

В российском Оренбурге родители выгуливали ребенка в клетке на колесиках3
- 10.07.2024, 12:57
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Видео вызвало резонанс в Сети.
В российском Оренбурге полиция начала поиск местных жителей, которые перевозили ребенка в клетке на колесиках. Девочка спокойно смотрела по сторонам, пока прохожие удивленно оборачивались.
«В социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой неизвестные перевозят ребенка в клетке через дорогу», — сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области 9 июля.
Судя по кадрам в телеграм-канале «Оренбург», клетку с ребенком везла женщина, позади них шел мужчина с чемоданом. Внутри клетки вместе с девочкой находилось какое-то животное или игрушка.
July 9, 2024