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У Медведева разыгралась паранойя

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  • 10.07.2024, 13:58
  • 4,768
У Медведева разыгралась паранойя
фото: КОМЕРСАНТЪ

Замглавы Совбеза призвал россиян готовиться к перманентной войне.

России необходимо готовиться перманентной войне, так как «враги никуда не денутся», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов [в Украине] после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России», — написал Медведев в телеграм-канале.

«Но враги России никуда и после этого не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества», — подчеркнул Медведев.

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