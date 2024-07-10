У Медведева разыгралась паранойя

У Медведева разыгралась паранойя6
- 10.07.2024, 13:58
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Замглавы Совбеза призвал россиян готовиться к перманентной войне.
России необходимо готовиться перманентной войне, так как «враги никуда не денутся», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов [в Украине] после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России», — написал Медведев в телеграм-канале.
«Но враги России никуда и после этого не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества», — подчеркнул Медведев.