«Ракеты на нас летят! Вон одна, а вот вторая» 10.07.2024, 14:40

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Рыбаки засняли крупным планом полет российских ракет, выпущенных по Украине

Российским рыбакам в Каспийском море 8 июля удалось запечатлеть 2 из 38 ракет, выпущенных Россией по Украине около 10:00.

На 16-секундном видео запечатлен момент пролета ракет, сообщает dialog.ua.

«Ракеты на нас летят! Вон одна, а вот вторая», - комментирует увиденное «оператор», пока его товарищи нервно смеются за кадром.

Первая из ракет пролетает в отдалении от россиян, вторая – совсем близко, можно даже рассмотреть ее крылья.

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