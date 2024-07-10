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В Беларуси за дедовщину под суд отдали военнослужащего

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  • 10.07.2024, 15:13
  • 2,794
В Беларуси за дедовщину под суд отдали военнослужащего

Ему грозит четыре года тюрьмы.

В Слониме мужчину судят за дедовщину, заметил правозащитный канал «Право имеют» .

Павла Плиско обвиняют в нарушении уставных правил взаимоотношений военнослужащих. Подробности дела неизвестны.

По статье 443 УК могут наказать за насилие и издевательство над человеком, проходящим военную службу, или жестокое обращение с ним, принудительное использование лица в личных интересах, вымогательство, изъятие у него предметов другим военнослужащим.

За это грозит до 4 лет лишения свободы.

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