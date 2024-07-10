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Западные санкции «вывели из строя» 50 нефтяных танкеров России

  • 10.07.2024, 16:21
Западные санкции «вывели из строя» 50 нефтяных танкеров России

Они просто стоят в портах.

Десятки танкеров, обеспечивавших прежде российский экспорт нефти, после санкций западных стран простаивают пустыми в различных портах. Это следует из данных отслеживания судов, с которыми ознакомился Bloomberg.

В частности, танкеры стоят в Балтийском и Черном море, рядом с Владивостоком, у берегов Южной Кореи, в Суэцком канале и на верфях в Китае. В общей сложности под санкции США, ЕС и Великобритании с октября 2023 года попали 53 танкера, или около 7,5% флота судов, которые транспортируют российскую сырую нефть.

Ограничения против некоторых из них были введены за нарушение потолка цен на нефть, другие были включены в «черный список» из-за принадлежности «Совкомфлоту», который тоже находится под санкциями, а третьи — из-за того, что представляли риск для экологии.

Почти все из них с того времени не смогли забрать грузы. Топливо в объеме около 1 млн баррелей на танкер погрузили только на три судна, после чего они скрыли свои перемещения, отключив транспондеры. «Простаивающие суда доказывают, что у Запада есть рычаги — если он решит их потянуть, — которые могут помешать транспортировке российской нефти», — пишет Bloomberg.

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