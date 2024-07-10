Биткоин укрепил позиции Трампа среди республиканцев 1 10.07.2024, 18:07

1,624

Результаты опроса.

Опрос, проведенный компанией Paradigm, выявил, что поддержка криптовалют бывшим президентом Дональдом Трампом положительно повлияла на его рейтинг среди республиканцев. Об этом пишет Coindesk, ссылаясь на данные исследования.

Опрос был проведен среди более тысячи потенциальных избирателей-республиканцев в середине июня.

Согласно результатам опроса, более четверти республиканцев (28%) проявили интерес к криптовалютам, инвестируя в них свои средства. Активность преимущественно наблюдается среди более молодых респондентов, а также среди мужчин и представителей «цветного» населения.

Кроме того, большинство опрошенных (60%) выразили мнение, что конгресс должен установить четкие правила регулирования для криптовалютного бизнеса.

«Республиканцы осознают популярность криптовалюты и поддерживают принятие мер для установления четких и предсказуемых правил», — написали в пояснительной записке главный юрист Paradigm Кэти Бибер и руководитель по связям с правительством Алекс Грив.

94% респондентов высказались за сохранение конфиденциальности своих личных финансовых данных. Среди тех, кто знаком с концепцией цифровых валют центральных банков (CBDC), 68% выступили против внедрения такой системы в США.

Национальный комитет Республиканской партии объявил на этой неделе о включении поддержки цифровых активов в политическую повестку партии, что указывает на внимание республиканских лидеров к мнению избирателей, настроенных положительно к криптовалютам.

Дональд Трамп продолжает борьбу за лидерство в предвыборной гонке с президентом Джо Байденом. Согласно последним общенациональным опросам, разрыв между кандидатами минимален. Однако после первых дебатов на CNN, где Байден, по мнению зрителей, выступил неуверенно, преимущество Трампа несколько увеличилось.

Опрос состоялся задолго до первых телевизионных дебатов, по результатам которых видные члены демократической партии заговорили о замене Джо Бадена на другого кандидата.

С конца июня на криптоплатформе Polymarket заметно выросли ставки на то, что Джо Байден снимет свою кандидатуру с президентской гонки в США. Пул голосования уже составляет почти $13 млн, и 44% его участников ставят на положительный исход. Самым популярным рынком стал прогноз на результаты ноябрьских выборов президента США. На 10 июля вероятность избрания Дональда Трампа оценивалась в 63%, Джо Байдена — в 17%, согласно сайту Polymarket.

Криптовалюты стали важным вопросом на повестке президентских выборов в США. Данные компании Grayscale показывают, что 53% респондентов готовы отдать голос за кандидата, ориентированного на криптовалюту.

Цифры показывают, что криптоэлекторат способен повлиять на выборы. По сообщению Forbes, каждый пятый американец уже владеет криптовалютой и поддержка этого избирательного блока дает огромные возможности кандидатам.

В криптоиндустрии намечаются сдвиги благодаря новой поддержке сектора со стороны Дональда Трампа. Это вынудило демократов смягчить свою позицию в отношении цифровых активов в условиях напряженной предвыборной кампании, говорится в отчете одного из крупнейших маркетмейкеров криптовалютного рынка — компании GSR.

В публичных выступлениях Трамп обещает «положить конец войне Джо Байдена с криптовалютой и сделать так, чтобы будущее биткоина создавалось в Америке». Политик призывает голосовать за себя всех, кому «нравится криптовалюта в любом ее проявлении».

Аналитики банка Standard Chartered полагают, что курс биткоина может вырасти до $100 тыс. к президентским выборам в ноябре. Оптимистичным сценарием, по их мнению, является победа Дональда Трампа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com