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Нидерланды передадут Украине 24 истребителя F-16

  • 10.07.2024, 20:07
  • 1,036
Нидерланды передадут Украине 24 истребителя F-16

Амстердам также выделит дополнительно €300 млн на закупку вооружения для истребителей.

Нидерланды выделят дополнительно €300 млн на закупку вооружения для истребителей F-16 для Украины, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«Украине будут переданы 24 голландских F-16», — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба Минобороны, это «дополнение к €150 млн, которые уже выделены на эти цели».

10 июля Норвегия также заявила, что до конца года бесплатно передаст Украине шесть истребителей F-16.

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