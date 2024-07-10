Нидерланды передадут Украине 24 истребителя F-16
- 10.07.2024, 20:07
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Амстердам также выделит дополнительно €300 млн на закупку вооружения для истребителей.
Нидерланды выделят дополнительно €300 млн на закупку вооружения для истребителей F-16 для Украины, сообщила пресс-служба Минобороны страны.
«Украине будут переданы 24 голландских F-16», — говорится в сообщении.
Как уточнила пресс-служба Минобороны, это «дополнение к €150 млн, которые уже выделены на эти цели».
10 июля Норвегия также заявила, что до конца года бесплатно передаст Украине шесть истребителей F-16.