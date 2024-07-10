Нидерланды передадут Украине 24 истребителя F-16 10.07.2024, 20:07

1,036

Амстердам также выделит дополнительно €300 млн на закупку вооружения для истребителей.

Нидерланды выделят дополнительно €300 млн на закупку вооружения для истребителей F-16 для Украины, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«Украине будут переданы 24 голландских F-16», — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба Минобороны, это «дополнение к €150 млн, которые уже выделены на эти цели».

10 июля Норвегия также заявила, что до конца года бесплатно передаст Украине шесть истребителей F-16.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com