закрыть
10 июля 2024, среда, 22:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Клуни призвал Байдена спасти демократию и выйти из президентской гонки

4
  • 10.07.2024, 21:31
  • 1,780
Клуни призвал Байдена спасти демократию и выйти из президентской гонки
Джордж Клуни

По словам актера, глава государства не в состоянии выиграть «битву со временем».

Действующий президент США Джо Байден должен выйти из гонки за пост главы государства, чтобы спасти демократию. С таким призывом выступил американский актер Джордж Клуни в колонке для The New York Times. Статья вышла под заголовком: «Я люблю Джо Байдена. Но нам нужен новый кандидат».

Клуни назвал себя «пожизненным демократом», отметив, что несколько раз участвовал в сборе средств для президентских кампаний кандидатов от Демократической партии. Он упомянул сбор пожертвований на продвижение Барака Обамы (2012), Хиллари Клинтон (2016) и Байдена в 2020 году.

«Однако Джо Байден, с которым я был три недели назад на благотворительном мероприятии, — это не тот Джо Байден <...> 2010 года. Он даже не был Джо Байденом 2020 года. Он был тем же человеком, которого мы все видели на дебатах», — написал актер.

Он допустил, что президент США мог устать или простудиться перед дебатами со своим конкурентом — экс-главой государства Дональдом Трампом.

«Но нашим партийным лидерам нужно перестать говорить нам, что 51 миллион человек не увидели того, что мы только что увидели», — считает актер.

По мнению Клуни, ситуация вокруг Байдена обусловлена возрастом, и «ничем больше».

«Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. <...> Но единственная битва, в которой он не может победить, — это битва со временем», — написал актер.

В заключение Клуни выразил мнение, что Демократическая партия «не победит в ноябре с этим президентом» как на выборах главы государства, так и на выборах в обе палаты конгресса. Он назвал Байдена героем, который «спас демократию» в 2020 году, и призвал вновь сделать это четыре года спустя.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов