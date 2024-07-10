Единственное озеро на Сицилии высыхает из-за изменений климата 3 10.07.2024, 22:04

Засухи несут прямую угрозу сельскому хозяйству.

Сицилия может лишиться своего единственного озера из-за глобального потепления. Заповедное озеро Пергуза уже почти полностью высохло, сообщает агентство Reuters.

Последние несколько лет Италия страдает из-за засух, связанных с глобальными изменениями климата. Озеро Пергуза, обычно занимавшее площадь в 1,8 квадратных километра, сейчас, по словам наблюдателей из экологического проекта Legambiente, превратилось в лужу. В последние несколько месяцев на Сицилии стоит аномальная жара и практически нет дождей.

Sicily's Lake Pergusa is drying up due to the worst drought in 20 years, impacting over 800,000 people. This highlights the urgent need for sustainable water management and climate action. #ClimateChange #Drought #Sicily #LakePergusahttps://t.co/Nt2qCMb6zp pic.twitter.com/TjtWCX7YHb — worldweatheronline (@worldweatheronl) July 9, 2024

В 2021 году Сицилия установила новый европейский рекорд жары: температура там поднялась до 48,8 градусов Цельсия. Некоторые муниципалитеты ввели ограничения на использование пресной воды.

Высыхание озера Пергуза несет угрозу всей экосистеме Сицилии. Озеро — важная точка на пути миграции перелётных птиц, в нём водились многочисленные виды рыб, моллюсков и беспозвоночных. Климатолог Луиджи Пасотти заявил, что если озеро полностью высохнет, а в осенний сезон не наполнится водой из-за отсутствия дождей, невосполнимый ущерб понесут не только природа, но и экономика Сицилии, которая во многом опирается на сельское хозяйство. Фермеры уже сейчас вынуждены покупать воду для полива оливковых и персиковых садов по завышенным ценам. Глава местного сельскохозяйственного кооператива Жерардо Форина подтвердил, что многие фермеры рассматривают перспективу забоя коров и овец, потому что для них не хватает питьевой воды.

Климатологи предупреждают, что если тенденции потепления сохранятся, к 2030 году до трети территории Сицилии превратится в пустыню, подобную пустыням Туниса и Ливии.

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