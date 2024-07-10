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Единственное озеро на Сицилии высыхает из-за изменений климата

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  • 10.07.2024, 22:04
Единственное озеро на Сицилии высыхает из-за изменений климата

Засухи несут прямую угрозу сельскому хозяйству.

Сицилия может лишиться своего единственного озера из-за глобального потепления. Заповедное озеро Пергуза уже почти полностью высохло, сообщает агентство Reuters.

Последние несколько лет Италия страдает из-за засух, связанных с глобальными изменениями климата. Озеро Пергуза, обычно занимавшее площадь в 1,8 квадратных километра, сейчас, по словам наблюдателей из экологического проекта Legambiente, превратилось в лужу. В последние несколько месяцев на Сицилии стоит аномальная жара и практически нет дождей.

В 2021 году Сицилия установила новый европейский рекорд жары: температура там поднялась до 48,8 градусов Цельсия. Некоторые муниципалитеты ввели ограничения на использование пресной воды.

Высыхание озера Пергуза несет угрозу всей экосистеме Сицилии. Озеро — важная точка на пути миграции перелётных птиц, в нём водились многочисленные виды рыб, моллюсков и беспозвоночных. Климатолог Луиджи Пасотти заявил, что если озеро полностью высохнет, а в осенний сезон не наполнится водой из-за отсутствия дождей, невосполнимый ущерб понесут не только природа, но и экономика Сицилии, которая во многом опирается на сельское хозяйство. Фермеры уже сейчас вынуждены покупать воду для полива оливковых и персиковых садов по завышенным ценам. Глава местного сельскохозяйственного кооператива Жерардо Форина подтвердил, что многие фермеры рассматривают перспективу забоя коров и овец, потому что для них не хватает питьевой воды.

Климатологи предупреждают, что если тенденции потепления сохранятся, к 2030 году до трети территории Сицилии превратится в пустыню, подобную пустыням Туниса и Ливии.

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