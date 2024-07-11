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Англия вырвала победу у Нидерландов и вышла в финал Евро

  • 11.07.2024, 0:19
  • 1,034
Англия вырвала победу у Нидерландов и вышла в финал Евро

Олли Уоткинс забил победный гол в компенсированное ко второму тайму время.

Сборная Англии обыграла команду Нидерландов со счетом 2:1 в матче 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Дортмунде.

У голландцев забил Хави Симон (7-я минута), у англичан отличились Гарри Кейн (18, с пенальти) и Олли Уоткинс (90+1).

Финал пройдет 14 июля в Берлине. Соперником Англии будет сборная Испании, накануне победившая Францию (2:1).

На счету Кейна стало три гола на Евро-2024, он догнал Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалу (Германия), Ивана Шранца (Словакия), Коди Гакпо (Нидерланды) и Дани Ольмо (Испания) в списке лучших бомбардиров турнира.

Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Евро в матчах плей-офф. Это был уже шестой его гол. Капитан сборной Англии обошел по этому показателю француза Антуана Гризманна. Также Кейн вышел на чистое первое место по голам в плей-офф на крупных турнирах среди европейцев (ЧМ/Евро). На его счету девять голов, английский форвард обошел Гризманна, Килиана Мбаппе, Герда Мюллера и Мирослава Клозе.

Сборная Нидерландов является чемпионом Европы 1988 года, до полуфинала она последний раз доходила в 2004-м, где уступила Португалии. Сборная Англии ни разу не побеждала на Евро, на прошлом турнире англичане дошли до финала, где уступили Италии в серии пенальти.

Англия стала первой сборной в истории, вышедшей в финал Евро, хотя уступала в счете и в четвертьфинале, и в полуфинале, сообщает Opta. В каждом из последних шести матчей на Евро, в которых Англия пропускала первой, она в итоге либо выигрывала в основное время, либо проходила дальше в следующий раунд.

Нидерланды проиграли пять из своих шести полуфиналов на Евро – больше всех в истории.

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