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Затряслись окна: дрон атаковал Москву

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  • 11.07.2024, 7:54
  • 13,516
Затряслись окна: дрон атаковал Москву

Жители Подмосковья сообщают о взрывах.

В стране-агрессоре РФ 11 июля заявили об «отражении атаки» беспилотников. В частности, говорят, что дрон летел бить по их столице, сообщает obozrevatel.com.

В сети россияне распространили фото и видео взрыва в небе. Информацию об атаке прокомментировал и мэр Москвы.

По данным российских СМИ, события разворачивались в Ступинском районе Московской области: «прогремело» около 04:40 в районе поселка Михнево.

«После двух «хлопков» затряслись окна, машины загудели», – жаловались россияне.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что это российское ПВО «отразило атаку беспилотника, летевшего на Москву».

Он предварительно указал, мол, на месте падения обломков «разрушений и пострадавших нет».

Минобороны РФ также отчиталось стандартной о «пресечении ряда попыток киевского режима совершить атаки». Там заявили об «уничтожении и перехвате» якобы пяти БПЛА над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.

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