Путин внезапно потерял одного из своих генералов

Путин внезапно потерял одного из своих генералов3
- 11.07.2024, 8:25
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Полковник ВСУ объяснил, почему неожиданно умирают российские военные.
В Москве загадочно умер чиновник Минобороны, который был подчиненным арестованного заместителя экс-министра обороны России Сергея Шойгу. Известно, что он курировал очень мощные финансовые потоки.
В эфире «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил причины внезапной гибели генерала.
По его словам, министерство обороны, особенно в воюющей стране, – это очень большие деньги. Поскольку на нем лежит закупка, производство, поставки военной продукции.
«У россиян также чуть ли не весь оборонный бюджет проходит через министерство обороны – это сотни миллиардов рублей. Соответственно они «прилипают» ко всем рукам», – пояснил военный эксперт.
Он добавил, что, когда начинаются проверки, то иногда люди, идя на работу, «забывают» как дышать и умирают. Такая беда случается особенно с теми, кто был в «цепи». И для того, чтоб разорвать определенные доказательные базы, люди «забывают» как дышать. Скорее всего, с этим генералом это и случилось.