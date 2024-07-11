закрыть
11 июля 2024, четверг, 9:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин внезапно потерял одного из своих генералов

3
  • 11.07.2024, 8:25
  • 8,050
Путин внезапно потерял одного из своих генералов

Полковник ВСУ объяснил, почему неожиданно умирают российские военные.

В Москве загадочно умер чиновник Минобороны, который был подчиненным арестованного заместителя экс-министра обороны России Сергея Шойгу. Известно, что он курировал очень мощные финансовые потоки.

В эфире «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил причины внезапной гибели генерала.

По его словам, министерство обороны, особенно в воюющей стране, – это очень большие деньги. Поскольку на нем лежит закупка, производство, поставки военной продукции.

«У россиян также чуть ли не весь оборонный бюджет проходит через министерство обороны – это сотни миллиардов рублей. Соответственно они «прилипают» ко всем рукам», – пояснил военный эксперт.

Он добавил, что, когда начинаются проверки, то иногда люди, идя на работу, «забывают» как дышать и умирают. Такая беда случается особенно с теми, кто был в «цепи». И для того, чтоб разорвать определенные доказательные базы, люди «забывают» как дышать. Скорее всего, с этим генералом это и случилось.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов