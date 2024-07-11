Лукашенко подписал закон, по которому родители смогут сдать «трудных» детей в закрытые спецшколы 1 11.07.2024, 8:29

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Раньше это можно было сделать только по решению суда.

Александр Лукашенко подписал изменения в закон по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Он опубликован на Национальном правовом-интернет портале.

В настоящее время ребенок может попасть в спецучреждение только по приговору или решению суда. Подписанный Лукашенко закон дает это право и родителям. Теперь основания для направления ребенка в специальные воспитательные учреждения (СВУ) будут такими:

а) по приговору суда о применении принудительных мер воспитательного характера в виде помещения в спецучреждение или по решению суда о помещении в СВУ;

б) по заявлению родителей, опекунов, попечителей — в случае, если подросток употребляет наркотики, психотропы, алкоголь, пиво, токсические и прочие вещества и этот факт установлен в соответствии с законодательством.

То есть родители получат возможность по собственному желанию отправить ребенка в спецшколу — как говорится в законопроекте, с целью реабилитации. Пока что сделать это даже в случае с детьми, употребляющими запрещенные вещества, могут только госорганы и через суд, если подросток несколько раз попался милиции, стоит на учете в наркодиспансере.

Для этого родителям, опекунам, попечителям надо будет обратиться напрямую в СВУ и подать заявление об организации комплексной реабилитации несовершеннолетнего. Нужно объяснить, почему приняли такое решение, приложить документы, подтверждающие, что ребенок употреблял алкоголь или наркотики.

Решение о зачислении ребенка в учреждение его директор должен будет согласовать с Министерством образования.

Родители смогут высказать желаемый срок, на который отдают ребенка. Он может составить от одной учебной четверти до календарного года. При этом родители будут иметь право забрать ребенка раньше срока.

Остальным тоже станет проще угодить в спецшколу

Закон также изменяет порядок направления детей в спецучреждения, после чего поместить туда трудного подростка станет проще.

В настоящее время отправить ребенка в СВУ по решению суда можно, если в его отношении велось расследование об уголовном преступлении, но в связи с недостижением возраста ответственности или отставанием в развитии дело не возбуждали или оно было прекращено.

Согласно обновленному закону, даже если ребенка в такой ситуации в спецучреждение решили не отправлять, то вопрос снова может быть поднят перед судом в случае, если в течение года подростка поймают на административном правонарушении. При этом у него должно быть сформированное «нежелание вести правопослушный образ жизни».

Учитываются только определенные статьи КоАП:

10.1 (Умышленное причинение телесного повреждения, а также нанесение побоев, причинение физических или психологических страданий членам семьи);

11.1 (Мелкое хищение);

11.3 (Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества);

16.29 (Жестокое обращение с животными или избавление от животного);

18.14 (Управление транспортным средством без прав);

18.15 (Вождение в нетрезвом состоянии);

19.1 (Мелкое хулиганство);

19.3 (Распитие алкоголя, употребление наркотиков в общественном месте или появление там в состоянии опьянения);

19.5 (Занятие проституцией);

19.6 (Заведомо ложное сообщение об опасности).

Второе основание для суда отправить ребенка в спецучреждение — это как раз неоднократные правонарушения по этим статьям КоАП. Решение о направлении в СВУ принимается, если подросток в течение года три раза совершил такие поступки (его могли привлечь к ответственности, либо освободить от нее в связи с малым возрастом, либо применить профилактические меры) и затем, несмотря на всю профилактическую работу, нарушил эти статьи в четвертый раз.

Эти положения обновленного закона вступают в силу через полгода после его официального опубликования.

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