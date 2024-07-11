Набросившись на Примадонну

Набросившись на Примадонну5
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 11.07.2024, 9:24
- 13,230
Пугачева, наверное, даже и не знает, кто такая эта Захарова.
Ревнивая сочинительница песен из МИДа – Захарова, неожиданно решила вцепиться в слова Аллы Пугачевой.
Примадонна редко высказывается о том, что творят кремлевские авантюристы, но всей стране ясно ее отношение к происходящему. Комментируя очередное приключение путинских ракет, Алла Пугачева заметила: «Бог терпелив, но всему есть предел».
Как такое можно было стерпеть?! Захарова тут же высвистнулась к трибуне: «Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется - не Тимошка, видит немножко».
Ей кажется. Дорогуша со стаканом, ты же не у Господа пресс-секретарь, а околачиваешься у стертых копыт ДБ-«дипломатии» - у Лаврова. В этого «Тимошку» и вглядывайся снизу вверх залитыми по края глазами, сообщай, что тебе после этого «кажется». Обычно это отлично у Захаровой выходит – перегарной дурью от заявлений МИДа разит наповал.
Пугачева, наверное, даже и не знает, кто такая эта Захарова. Но последней, верно, лестно, что «приобщилась», укусила имя.
P.S. Одно из свойств набранной Путиным на высокие должности шпаны является манера ровнять себя с великими, за панибрата что-то там «комментировать». Кто ты, Захарова, а кто Пугачева! «Уж ты бы лучше бы молчала бы» - пел Высоцкий. Что бы ни сказала Пугачева, глотайте молча. Потому что она любимая поколениями певица, а вы, всем вашим скопом – никто. Знайте свое место, тени подлого, закатного времени.
Телеграм-канал «СерпомПо»