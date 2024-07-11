Спутники показали, что осталось от Тамбовского порохового завода после удара БПЛА

Спутники показали, что осталось от Тамбовского порохового завода после удара БПЛА1
- 11.07.2024, 9:37
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Разрушено здание одного из цехов.
Удар беспилотника ВСУ по Тамбовскому пороховому заводу 4 июля привел к частичному разрушению здания одного из цехов.
Об этом можно судить исходя из спутникового снимка последствий прилета, опубликованного в Telegram-канале «Dnipro/OSINT з Гарбузом».
В публикации отметили, что неизвестно, для чего использовался конкретный цех, и поделились координатами завода: 52.59496044215736, 41.51523568383643.
Тамбовский пороховой завод – один из главных производителей взрывчатых веществ в России, к примеру, пироксилиновый порох. Гранаты, снаряды гаубиц и минометов, стрелковое оружие, гранатометы – везде используется пироксилиновый порох.