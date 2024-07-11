Кремль занервничал из-за участия Армении в саммите НАТО 11.07.2024, 10:34

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Заместитель Лаврова увидел в этом «дестабилизацию» на Южном Кавказе.

У российской стороны вызывает большое сожаление участие Армении в саммите НАТО в Вашингтоне, заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Говоря о сфере безопасности, хочу подчеркнуть, что Армения остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях», — добавил он.

«В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупок вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в Вашингтоне саммите этого военно-политического блока. Это не может не вызвать ничего, кроме крайнего сожаления», — заявил замглавы МИД РФ.

По словам Галузина, «углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель — стратегическое поражение России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб в том числе собственной безопасности».

«Думаю, опытные специалисты и политики в Армении понимают возможные издержки от таких неосмотрительных шагов», — добавил он, давая понять, что Россия это так не оставит.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в некоторых мероприятиях саммита НАТО. Глава МИД Армении заявил, что ценит тесное сотрудничество с НАТО, об этом он написал в твиттере.

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