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Глава ДГБ Литвы обвинил Лукашенко в похищении литовских граждан

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  • 11.07.2024, 12:02
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Глава ДГБ Литвы обвинил Лукашенко в похищении литовских граждан

Со стороны Вильнюса будут определенные меры и ответы.

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис обвинил беларусские власти в похищении литовских граждан. Так он прокомментировал приговор в Беларуси Елене Раманаускиене «за агентурную деятельность», пишет DELFI.

«Ситуация нам известна, и она вызывает обеспокоенность. Я ее воспринимаю так, что белорусский режим перешел к похищению литовских граждан без всякого повода», — заявил Яунишкис.

Учитывая подобные действия Минска, глава ДГБ Литвы призвал граждан своей страны отказаться от поездок в Беларусь во избежание подобных ситуаций.

«Хочу предостеречь наших граждан, у которых еще есть желание ездить в Беларусь за более дешевыми товарами или бензином — этот случай серьезно свидетельствует о том, что белорусский режим намерен похищать литовских граждан», — сказал он.

Яунишкис отметил, что «со стороны властей Литвы тоже будут определенные меры и ответы».

«Они похищают граждан, фабрикуют доказательства, на их основании осуждают и сажают в тюрьму. Это очень тревожные тенденции. Обращаю внимание общественности — серьезно подумайте, прежде чем ехать в ту сторону, потому что вы можете оказаться на месте той гражданки», — отметил Яунишкис.

Напомним, что сотрудницу санатория «Беларусь», который находится в литовском Друскининкае, Елену Раманаускене приговорили к шести годам лишения свободы «за агентурную деятельность».

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