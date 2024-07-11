Южная Корея первой в мире разворачивает лазерное оружие 4 11.07.2024, 13:48

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Программу назвали проект «Звездные войны».

В этом году Южная Корея первая в мире развернет лазерное оружие для использования в военных целях. Оно ей нужно для эффективной борьбы с северокорейскими беспилотниками.

Как пишет Reuters, в декабре пять северокорейских беспилотников перелетели на территорию Южной Кореи, которая технически все еще находится в состоянии войны с Пхеньяном, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться их сбить.

Как уточняєт, Агентство по закупкам вооружений (DAPA), программу назвали «проект «Звездные войны». Новейшее оружие разработали южнокорейские военные разработали совместно с Hanwha Aerospace.

В администрации программы оборонных закупок отмечают, что это оружие является эффективным, тихим, незаметным и дешевым. Один выстрел стоит $1,45.

«Наша страна становится первой страной в мире, которая разворачивает и эксплуатирует лазерное оружие, и возможности реагирования наших военных на провокации Северной Кореи с использованием беспилотников будут еще больше усилены», - отметили в DAPA.

В Агентстве убеждены, что это оружие изменит правила игры на поле боя в будущем. Оно сбивает беспилотники, сжигая лучами света двигатели или другое электрическое оборудование беспилотников в течение 10-20 секунд.

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