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В МИД РФ назвали «запугиванием» размещение ракет США в Германии

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  • 11.07.2024, 14:07
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В МИД РФ назвали «запугиванием» размещение ракет США в Германии

В свое время гонка вооружений развалила Советский Союз.

В министерстве иностранных дел России считают размещение в ФРГ крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных вооружений США «звеном в эскалационном курсе». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает агентство «Интерфакс» в четверг, 11 июля.

«Я думаю, что это просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, который сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США в российском направлении. Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение», - сказал Рябков. По его словам, Россия будет «вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру».

10 июля стало известно, что США в целях сдерживания России усилят меры защиты своих европейских партнеров по НАТО. В частности, в Германии с 2026 года будут временно размещены крылатые ракеты Tomahawk и другие дальнобойные вооружения, пишет «Немецкая волна».

В совместном заявлении США и Германии, обнародованном на полях саммита стран НАТО в Вашингтоне, также упоминаются зенитные ракеты SM-6 и новые образцы гиперзвукового оружия, «которые имеют значительно большую дальность, чем нынешние системы наземного базирования в Европе». В Германии, таким образом, впервые со времен холодной войны будут вновь размещены системы вооружений, способные достигать территории России.

Крылатые ракеты Tomahawk, как и немецкие TAURUS, способны на малых высотах проникать глубоко внутрь территории противника и уничтожать такие важные цели, как командные центры, бункеры и радары. При этом Tomahawk запускаются с кораблей и подводных лодок, а TAURUS - с самолетов.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что, поскольку эти вооружения  «поставляется в Германию только на ротационной основе», это "явно связано с ожиданием США, что Германия сама будем инвестировать в разработку и закупку такого оружия.

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