В Россию перестанут поставлять белорусские вина 4 11.07.2024, 16:38

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Производители обиделись на слова о «шмурдяке»?

Минский завод виноградных вин (МЗВВ) заявил о том, что прекратит поставлять свою продукцию в Россию – до этого в соседней стране ее предлагали маркировать знаком «не является вином».

В своем заявлении, выдержки из которого приводит РБК, белорусский завод отметил, что большая часть производимого им вина реализуется на внутреннем рынке, а поставки в Россию производятся «в тестовом режиме и в незначительных объемах».

«Кроме того, учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», – сказано в заявлении предприятия.

МЗВВ также отреагировал на заявления российских виноделов о необходимости присвоения его продукции особой маркировки.

Там отметили, что в рамках нормальной мировой практики завод производит закупку виноградного виноматериала, балкового вина из винодельческих регионов и стран, а также транспортирует их и разливает вино.

На МЗВВ утверждают, что предприятие «строго соблюдает требования законодательства об интеллектуальной собственности в тех случаях, когда для маркировки поставленной продукции используются зарегистрированные товарные знаки».

Также в заявлении завода говорится о том, что вся его продукция производится в соответствии с действующими нормами и техрегламентами Таможенного союза, в том числе о безопасности пищевой продукции.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестра Росаккредитации сообщила о том, что ряд российских импортеров получил право на ввоз продукции МЗВВ, названия которой схожи с европейскими брендами алкоголя.

Вскоре стало известно, что Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала маркировать вино, поставляемое из государств за пределами ЕАЭС через Беларусь, знаком «не является вином», а также запросила сведения о происхождении вина и виноматериала на МЗВВ.

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