СМИ: Россиянам начнут запрещать выезд из страны по электронным повесткам 11.07.2024, 17:46

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Уже с ноября.

Уже в ноябре этого года россиянам, получившим электронную повестку в военкомат, ФСБ начнет запрещать выезд из страны, пишет «Медуза». Издание ознакомилось с размещенным на сайте госзакупок тендером на создание системы информационного обмена между Минобороны и ФСБ данными о россиянах, которым военкоматы отправили повестки. Заказчиком выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а подрядчиком — НИИ «Восход». Общая стоимость проекта составляет 40,9 миллиона рублей.

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», принятые весной 2023 года, вводят временные меры для обеспечения явки по повестке, включая запрет на выезд из страны сразу после размещения повестки в реестре. Система, разработанная НИИ «Восход», будет передавать списки лиц с ограничением на выезд в федеральный центр обработки данных пограничной службы ФСБ и станет ключевым элементом для запрета выезда призывников из России. Механизм временных ограничений точно предусмотрен для российских граждан, призванных на срочную службу, однако его могут использовать и для тех, кого призовут по мобилизации, отмечает издание.

Осенний призыв 2024 года, стартующий 1 октября, пройдет с использованием новых реестров военнообязанных и повесток. Соответствующее распоряжение ранее издал Владимир Путин. НИИ «Восход» обязан до 2 сентября разработать программное обеспечение для обмена данными между ФСБ и Минобороны, подготовить документацию и провести автономные испытания. До 14 октября институт должен установить оборудование для повышения производительности межведомственного взаимодействия. Минобороны займется приемкой, аттестацией и вводом в работу новых информационных систем 1 ноября. Таким образом, ФСБ уже с ноября сможет закрывать выезд из страны всем призывникам.

Согласно подписанному Путиным весной 2023 года закону, электронные повестки наделяются одинаковой юридической силой с бумажными. Также документ вводит единый электронный реестр военнообязанных. Избежать получения повестки становится невозможно: даже если ее не увидят или проигнорируют, она будет автоматически вноситься в реестр и считаться врученной через семь дней после отправки. С этой даты военнообязанному будет запрещен выезд из России.

После этого получатель повестки должен явиться в военкомат в течение 20 календарных дней, в противном случае его ограничат и в других правах. В частности, уклоняющийся от службы не сможет совершать сделки с недвижимостью, а также потеряет право пользоваться автомобилем, получать кредиты и регистрироваться как ИП или самозанятый.

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