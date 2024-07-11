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Президент Кении распустил кабинет министров после протестов

  • 11.07.2024, 18:04
Президент Кении распустил кабинет министров после протестов
Уильям Руто

Протесты в стране вспыхнули из-за планов властей повысить налоги.

Президент Кении Уильям Руто объявил о роспуске кабинета министров после антиправительственных протестов, сообщает Nation.

«Сегодня в соответствии со своими полномочиями я принял решение об увольнении всех секретарей кабинета министров и генерального прокурора, за исключением премьер-секретаря кабинета и секретаря кабинета по иностранным делам», — заявил Руто.

В июне в Кении начались протесты после предложения офиса президента внести поправки в закон о бюджете и повысить некоторые налоги. В частности, речь шла о введении 16% НДС на хлеб, сахар, мобильные и финансовые услуги. Законопроект предполагал акциз на растительное масло и налог 2,5% на автотранспорт. Впоследствии Руто не стал подписывать закон. Он внес поправки, парламент рассмотрит их после каникул, 23 июля.

25 июня протестующие прорвали оцепление и ворвались в здание парламента в Найроби. Часть здания была подожжена. Reuters сообщал, что полиция открыла огонь по демонстрантам, после того как она не смогла разогнать толпу с помощью слезоточивого газа и водометов.

В Кении ввели режим чрезвычайной ситуации и развернули вооруженные силы. В результате протестов погибли более десяти человек, сотни пострадали.

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