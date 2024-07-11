Китай строит в Таджикистане секретную военную базу 11.07.2024, 18:17

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Секретная военная база находится на месте бывшей советской заставы.

Хотя Владимир Путин рассматривает страны ближнего зарубежья как входящие в орбиту российского влияния, начатая им война в Украине ослабила связи с бывшими республиками СССР. В Центральной Азии активно укрепляется Китай – и даже строит там военную базу.

Секретная военная база в Таджикистане находится на месте бывшей советской заставы. Хотя официально о ней никогда не сообщалось, спутниковые снимки свидетельствуют, что строительство ведется уже не один год, пишет британская The Telegraph.

В 2016 г. Таджикистан и Китай подписали соглашение о безопасности. Вооруженные силы двух стран с тех пор стали регулярно проводить совместные учения. После того, как в 2021 г. движение «Талибан» захватило власть в Афганистане, в Душанбе особенно сильно озаботились ситуацией на почти 1300-километровой границе с этой страной.

Китайская база располагается в горах, имеет наблюдательные вышки, к ней прокладываются подъездные пути, явствует из спутниковых снимков. На ней расквартированы и китайские, и таджикистанские военные.

4 июля председатель КНР Си Цзиньпин посетил Таджикистан уже с третьим государственным визитом; он отправился в Душанбе после встречи в Астане руководителей государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Из-за ослабления связей с Россией «складывается вакуум, и этот вакуум заполняет Китай», говорит политолог Парвиз Моллойонов, и. о. директора по Таджикистану занимающейся миротворчеством международной НКО International Alert:

«С тех пор, как ухудшилась ситуация в Афганистане, Китай использовал обеспокоенность таджикского правительства, чтобы встроиться в сектор безопасности».

В рамках более масштабных планов создать «передовую линию обороны» Китай также снабжает Таджикистан боеприпасами и военными технологиями. Кроме того, он стал главным инвестором в невоенной сфере. Во время визита Си участвовал в открытии комплекса государственных зданий, включая президентский дворец и здание парламента, которые были построены на китайские деньги. Проект обошелся почти в $400 млн, по подсчетам AidData, исследовательской лаборатории американского университета Колледж Уильяма и Мэри, которая занимается сбором такой информации.

Доля Китая во внешнем долге Таджикистана составляет около 40%, а раннее даже превышала 60%. Страна попала в сильную экономическую зависимость от Китая, и многие в Таджикистане стали говорить о том, что «раньше или позже это обернется зависимостью в политике и сфере безопасности», отмечает Моллойонов: «Поскольку в любой момент китайское правительство может заявить, что много вложило в регион и у него есть право на защиту этих инвестиций».

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