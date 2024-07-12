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В Волчанске комбат оккупантов потерял два батальона и готовит третий

  • 12.07.2024, 8:11
  • 1,434
В Волчанске комбат оккупантов потерял два батальона и готовит третий

Россиянину за такие «подвиги» дали звание майора.

Российские оккупанты жалуются на командиров, которые отправляют их на убой, а за это еще и получают новые звания.

Один из таких разговоров российских солдат, в котором обсуждались огромные потери в Волчанске, удалось перехватить.

Аудиозапись беседы опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

Один из захватчиков сообщает, что общался с неким Диего по видеосвязи в Telegram, и тот критиковал своего командира за катастрофические потери.

«У них комбат два батальона потерял и третий Диегин скоро положит в этом, ну в Волчанске», - сетует оккупант.

Примечательно, что к российскому офицеру за такие провалы не применили никаких наказаний, отправив, к примеру, в штрафбат или в места лишения свободы.

«Говорит, даже, по-моему, майора ему дали за такие подвиги», - возмущается россиянин.

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