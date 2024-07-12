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Politico: За попытками вытеснить Байдена из предвыборной гонки стоит Обама

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  • 12.07.2024, 9:33
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Politico: За попытками вытеснить Байдена из предвыборной гонки стоит Обама

И еще одна из самых влиятельных фигур в Демократической партии США.

За попытками вытеснить Байдена из предвыборной гонки стоят две самые влиятельные фигуры в Демократической партии США: бывший президент Барак Обама и бывший спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Такой сенсационный вывод следует из доклада, который опубликовал в четверг, 11 июля, сайт Politico.

Это попытка оказать давление на президента Джо Байдена, чтобы тот отказался от участия в президентской гонке. Как заявил телеканал MSNBC, ссылаясь на источники в предвыборном штабе Байдена, «лобби Обамы и Пелоси, по оценкам сотрудников штаба, пока побеждает».

Как стало известно, Обама встречался с голливудским актером и спонсором Демократической партии Джорджем Клуни, прежде чем последний опубликовал вчера свою резкую статью в The New York Times, в которой он призвал президента Байдена отойти в сторону и освободить свое место.

«Это не тот Байден, которого я знал, с этим президентом мы не победим в ноябре», — написал Клуни. Хотя Обама не поощрял Клуни и не советовал ему написать статью, он также не выразил никакого несогласия с этими словами, и это молчание, по мнению Politico, весьма красноречиво.

Другим высокопоставленным политиком Демократической партии, участвовавшим в маневре, направленном на вытеснение Байдена из гонки, является, по мнению Politico, Нэнси Пелоси. Она заявила MSNBC, что «от решения Байдена зависит, баллотироваться или нет, но он должен решить — время истекает». Хотя заявление Пелоси и не содержит явного призыва к отставке, намек понятен.

Источник, близкий к Пелоси, сообщил Politico, что ее комментарии дают демократам «зеленый свет», чтобы интенсифицировать попытки убедить Байдена пересмотреть свое участие в гонке. В частных беседах Пелоси также не раз заявляла: «Демократы не победят с Байденом». При этом Пелоси публично отрицает, что играет какую-то роль в попытках сместить Байдена, и заявляет, что «примет любое решение президента».

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