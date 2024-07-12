ОБСЕ перезапускает Венский механизм в отношении режима Лукашенко

ОБСЕ перезапускает Венский механизм в отношении режима Лукашенко1
- 12.07.2024, 9:42
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От диктатора требуют освободить политзаключенных.
38 стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) снова запустили в отношении Беларуси Венский механизм, сообщил «Позірк».
В рамках механизма страны ОБСЕ «требуют от режима дать ответы на вопросы, когда будут освобождены политические заключенные и прекратятся репрессии, когда будут обеспечены права заключенных, а международные организации получат к ним доступ».
Перезапуск механизма инициировали 30 государств ОБСЕ.
Венский механизм — метод работы ОБСЕ, направленный на соблюдение прав человека в странах — участницах организации. Предусматривает обмен информацией, в том числе по запросу членов ОБСЕ, обсуждения ситуации с правами человека между странами, проводимые по инициативе любой из них, а также дебаты на эту тему на мероприятиях организации.
Механизм был введен в 1989 году в результате соответствующего соглашения, подписанного в Вене. Активно применялся до 1992 года в странах бывшего СССР и Восточной Европы.
В предыдущий раз Венский механизм был запущен в отношении Беларуси 4 ноября 2021 года. Документ подписали 35 стран.