В Лиде сгорел склад одного из главных предпритяий

В Лиде сгорел склад одного из главных предпритяий2
- 12.07.2024, 10:03
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Вероятная причина пожара — молния.
Ночью 12 июля загорелся склад одного из главных предприятий города — ОАО «Лакокраска» в Лиде. Сгорел и склад, и хранившиеся в нем шесть тонн легковоспламеняющихся жидкостей, сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре поступило 12 июля в 00.29. Горело одноэтажное металлическое складское здание на территории ОАО «Лакокраска» по улице Игнатова в Лиде.
Как заявили в МЧС, уже через три минуты после вызова 12 пожарных расчетов приступили к тушению пожара. В 01.35 пожар был локализован, в 03.31 — ликвидирован.
В результате пожара уничтожены складское здание и хранившиеся в нем отходы ЛВЖ общей массой 6 тонн. Пострадавших нет.
Технологический процесс предприятия в целом не нарушен.
Причина случившегося устанавливается. По предварительной версии, к пожару привел удар молнии.