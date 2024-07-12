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В Лиде сгорел склад одного из главных предпритяий

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  • 12.07.2024, 10:03
  • 1,024
В Лиде сгорел склад одного из главных предпритяий

Вероятная причина пожара — молния.

Ночью 12 июля загорелся склад одного из главных предприятий города — ОАО «Лакокраска» в Лиде. Сгорел и склад, и хранившиеся в нем шесть тонн легковоспламеняющихся жидкостей, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 12 июля в 00.29. Горело одноэтажное металлическое складское здание на территории ОАО «Лакокраска» по улице Игнатова в Лиде.

Как заявили в МЧС, уже через три минуты после вызова 12 пожарных расчетов приступили к тушению пожара. В 01.35 пожар был локализован, в 03.31 — ликвидирован.

В результате пожара уничтожены складское здание и хранившиеся в нем отходы ЛВЖ общей массой 6 тонн. Пострадавших нет.

Технологический процесс предприятия в целом не нарушен.

Причина случившегося устанавливается. По предварительной версии, к пожару привел удар молнии.

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