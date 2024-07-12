Россиянин из Чувашии расстрелял сослуживцев в пункте дислокации под Белгородом

Россиянин из Чувашии расстрелял сослуживцев в пункте дислокации под Белгородом3
- 12.07.2024, 11:35
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И скрылся с пулеметом Калашникова.
В Белгородской области РФ вечером 11 июля произошла стрельба в пункте военной дислокации. Один из военнослужащих открыл огонь по сослуживцам: есть убитые.
Самому стрелку удалось сбежать, прихватив с собой пулемет Калашникова и несколько десятков патронов. Об этом сообщает Telegram-канал «База».
«Стрельба в пункте военной дислокации в Белгородской области. Есть погибшие и раненые. По предварительной информации, после стрельбы ночью в одном из районов Белгородской области объявлен план «Перехват»: разыскивают военнослужащего с пулеметом Калашникова и 70 патронами», – отметили пропагандисты.
Позже они уточнили, что стрелком оказался 29-летний военнослужащий Алексей из Чувашии. Именно его сейчас ищут российские силовики.
Оружие и патроны, по новым данным, беглец бросил неподалеку от места расстрела.
СМИ также назвали предварительные данные по жертвам стрельбы: двое убитых и один раненый.