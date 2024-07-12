Россия деградирует технически 2 Александр Карпюк

12.07.2024, 20:20

2,180

Проблемы будут нарастать.

Sukhoi Superjet 100 разбился в Пигдогии. Это интересный маркер, к слову.

Во-первых, в Пигдогии сейчас есть какое-то количество Sukhoi Superjet 100. Это купленный проект немецкой компании Dornier, из российского там только название и сборка. Но сборка настолько оказалась плохой, что Sukhoi Superjet 100 начали называть самолетом самоубийц еще давно.

Поэтому Sukhoi Superjet понемногу допиливали, на этом процессе пилили бабло, всех все устраивало, старались доделать их, пока работают Boeing и Airbus.

Но если начали вводить новые Sukhoi Superjet 100 (у которых налета очень мало), то это значит, что на других самолетах начал подходить срок эксплуатации.

Во-вторых, проект компании Dornier покупался, чтобы замылить глаза западным партнерам. Если ты продаешь какие-то технологии для гражданского рынка, то по таким сложным технологиям ты подписываешь документы, что ты не будешь использовать их в военных тематиках.

Но договор с РФ не стоит бумаги, на которой он был подписан. Поэтому проект Dornier покупался не просто, чтобы иметь региональный самолет, а еще взять с него технологии для построения двигателя к Су-57. Сейчас на нем стоят плохие копии американских двигателей, разработанных еще в конце 1940-х годов.

Потому план был такой. Покупают гражданский самолет, берут с него двигатель, копируют технологии, туда вставляют форсажную камеру и механизм сменного вектора тяги – и вот вам новейший двигатель к Су-57, потому что сами разработать такое они не могут. Именно поэтому проектом Sukhoi Superjet 100 занимается ОКБ Сухого, никогда не занимавшееся гражданскими самолетами.

Так вот. Эта авария указывает на статус не только проекта Dornier / Superjet, но и статус двигателей к проекту Су-57, поэтому прототипы Су-57 летают на двигателях из старых «сушек».

Россия деградирует технически. Медленно, но деградирует. И эти проблемы будут нарастать.

Авиакатастрофы будут нарастать.

Александр Карпюк, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com