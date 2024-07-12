Польский ресторан доставляет пиццу прямо в очередь на границе с Беларусью 1 12.07.2024, 21:01

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Заказов очень много.

Очередь легковых машин на выезд из Польши в Беларусь растянулась на несколько километров. Те, кто не купил продукты в дорогу, вынуждены искать, где перекусить. Ресторан Austeria из маленькой польской деревушки Кобыляны придумал, как решить эту проблему и одновременно нарастить выручку. Он предложил бесплатную доставку прямо на границу и даже заказал соответствующие визитки на русском языке, пишет MOST.

Кобыляны — небольшая приграничная деревня, здесь живёт менее 500 человек. До клиентов, которые ждут выезда в Беларусь, отсюда около трёх километров. Когда очередь на выезд из Польши растянулась, заведение воспользовалось ситуацией.

— Очередь сейчас очень длинная, и заказов очень много, — рассказали в ресторане.

Находить клиентов не трудно: туристы в очереди рассказывают о заведении друг другу, а фотографией визитки делятся в приграничном чате.

Заказы с границы группируют и доставляют сразу нескольким клиентам. Как правило, ожидание составляет в пределах получаса. Правда, услуга доступна не всегда: вечером 12 июля, когда журналист MOST позвонил в кафе, оформить заказ не было возможности. Но сотрудница заверила, что в целом предложение актуально.

Пиццы диаметром 33 сантиметра стоят в ресторане от 30 до 36 злотых, к ним положено два вида соусов. В меню также салаты, супы, мясные и рыбные блюда, паста, десерты; несколько блюд предлагаются специально для детей. Близость границы сказывается на кухне: здесь подают пельмени — по 20 злотых за 15 штук — и картофельные оладьи с вяленым лососем.

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