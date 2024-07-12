Российские силовики пришли на завод, где ремонтировали упавший «Суперджет»6
- 12.07.2024, 21:11
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Sukhoi Superjet 100 упал в Подмосковье.
В РФ силовики проводят следственные мероприятия на территории завода, где чинили упавший под Коломной самолет Sukhoi Superjet 100, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.
«Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия на территории завода, где производился ремонт самолета. В рамках расследования будет изучена документация», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в рамках расследования будет проведен ряд экспертиз, в том числе техническая.
В пресс-службе Следственного комитета РФ добавили, что по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
В пятницу 12 июля самолет Sukhoi Superjet 100 упал возле деревни Апраксино в Коломенском районе Подмосковья. Лайнер «Газпром-Авиа» совершал тестовый полет после планового ремонта с площадки Луховицкого авиационного завода в аэропорт «Внуково». Самолет упал в лес и взорвался, все находившиеся на борту погибли. Перед падением лайнер подал сигнал бедствия. Самолет пытался совершить посадку и летал по кругу, вырабатывая топливо. Он рухнул при заходе на третий круг.