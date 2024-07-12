Российский пропагандист с «православного телеканала» призвал не останавливаться на ударах по детским больницам

Российский пропагандист с «православного телеканала» призвал не останавливаться на ударах по детским больницам20
- 12.07.2024, 21:22
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И призвал «не считать украинцев людьми».
Политический обозреватель российского православного телеканала «Царьград» Андрей Перла выступил с оправданием обстрела детской больницы «Охматдет» в Киеве.
По его словам, «тот, кто сегодня жалеет вражеских детей, не жалеет своих. Гуманизм в том, чтобы закончить войну, а закончить войну можно только победой».
Перла заявил, что «по ту сторону фронта» никто не имеет морального права осуждать Россию.
«Я пишу «эти» потому что беспощадный закон войны очень прост: таких врагов нельзя считать людьми. Надо отдать себе отчёт — просто и страшно: на той стороне нет людей. Ни одного человека. Наши ракеты не убивают людей. Ни одного человека. Там не люди», - заявил Перла.