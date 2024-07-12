закрыть
12 июля 2024, пятница, 22:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский пропагандист с «православного телеканала» призвал не останавливаться на ударах по детским больницам

20
  • 12.07.2024, 21:22
  • 5,990
Российский пропагандист с «православного телеканала» призвал не останавливаться на ударах по детским больницам
Андрей Перла

И призвал «не считать украинцев людьми».

Политический обозреватель российского православного телеканала «Царьград» Андрей Перла выступил с оправданием обстрела детской больницы «Охматдет» в Киеве.

По его словам, «тот, кто сегодня жалеет вражеских детей, не жалеет своих. Гуманизм в том, чтобы закончить войну, а закончить войну можно только победой».

Перла заявил, что «по ту сторону фронта» никто не имеет морального права осуждать Россию.

«Я пишу «эти» потому что беспощадный закон войны очень прост: таких врагов нельзя считать людьми. Надо отдать себе отчёт — просто и страшно: на той стороне нет людей. Ни одного человека. Наши ракеты не убивают людей. Ни одного человека. Там не люди», - заявил Перла.

Написать комментарий 20

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников